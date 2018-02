'Colheitadeira': Putin faz piada sobre 'nova profissão' caso perca as eleições russas

Visitando uma fábrica russa de equipamentos agrícolas, o presidente russo Vladimir Putin disse que pode ter encontrado uma nova carreira se ele não conseguir ganhar um novo mandato no cargo nas eleições presidenciais deste ano.

Na sede da Rostselmash, a principal fabricante de veículos agrícolas da Rússia, Putin experimentou um simulador de última geração das mais recentes colheitadeiras da empresa, projetado para treinar operadores na colheita de uma variedade de culturas.

"Se algo [der errado], vou começar a trabalhar como motorista de colheitadeira depois de 18 de março", disse o líder russo, referindo-se ao dia das eleições presidenciais russas.

O CEO da Rostselmash, Konstantin Babkin, parecia ansioso para contratar o aspirante a fazendeiro. "Não há problema, não há problema", disse Putin.

O presidente da Rússia anunciou em dezembro do ano passado que buscará um novo mandato. Atualmente, ele aparece como franco favorito na corrida presidencial.

No início desta semana, ele ridicularizou a 'Lista do Kremlin' divulgada pelo Departamento do Tesouro dos EUA, que inclui 210 pessoas, incluindo funcionários do governo e líderes empresariais, mas não menciona o próprio presidente russo.

Perguntado sobre como ele se sentia por não constar na lista, Putin, fingindo estar ofendido, declarou: "É uma pena".