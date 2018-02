Alto dirigente da Coreia do Norte viajará ao Sul para Jogos

O presidente da Assembleia Suprema da Coreia do Norte, Kim Yong-nam, viajará esta semana ao Sul para liderar a delegação do seu país que participará dos Jogos de Inverno, marcado para ter início no dia 9 de fevereiro.

De acordo com a agência Yonhap, o governo de Seul comunicou hoje que Kim vai liderar um grupo de representantes norte-coreanos, que viajarão entre 9 e 11 de fevereiro para o condado de PyeongChang, na Coreia do Sul, para assistir as Olimpíadas.

Em janeiro, as duas Coreias fecharam um acordo histórico para o Norte participar dos Jogos. Os dois países, que tecnicamente se mantêm em guerra há 65 anos, desfilarão lado a lado sob uma bandeira unificada na cerimônia de abertura da competição.