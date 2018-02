Suspeito de vender munição ao atirador de Las Vegas é detido

Um homem que vendeu munição ao atirador de Las Vegas, Stephen Passock, foi detido nesta sexta-feira (2) acusado de não ter licença para sua atividade comercial.

De acordo com as autoridades locais, as impressões digitais de Douglas Haig, de 55 anos, foram encontradas em munições não utilizadas que estavam no quarto do hotel Mandalay Bay.

Haig afirma que conheceu Paddock em setembro, quando vendeu 720 cartuchos. O morador de Arizona é a primeira pessoa a ser detida por envolvimento com o atirador de Las Vegas, que matou 58 pessoas e deixou mais de 500 feridas.

No quarto de hotel, onde em outubro do ano passado Paddock abriu fogo contra uma multidão que participava de um show ao ar livre, foi encontrada uma caixa com o nome de Haig e o endereço de sua casa, segundo um documento da justiça.

Em uma entrevista de imprensa realizada nesta sexta-feira (2) próximo a Phoenix, e antes de sua prisão, Haig afirmou ser inocente, mas confirmou ter vendido a munição ao terrorista. O vendedor do Arizona foi liberado sob o pagamento de uma fiança, e deverá se apresentar novamente a Justiça no próximo dia 15. Se for condenado, ele poderá pegar até cinco anos de prisão.