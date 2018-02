Rebeldes derrubam avião militar russo na Síria

Um avião militar russo que sobrevoava a província de Idlib, no norte da Síria, foi derrubado neste sábado (3) por um grupo de rebeldes. De acordo com a equipe de monitoramento do Observatório da Síria para os Direitos Humanos, o ataque aconteceu em Khan, um município nas proximidades de Saraqeb.

O ministério da Defesa de Moscou confirmou que o piloto foi ejetado, mas não resistiu aos ferimentos. Até o momento nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque.

Segundo Abdel Rahman, chefe do observatório, não se sabe qual facção derrubou o avião, mas os grupos opositores ao regime de Bashar al-Assad e o jihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), uma filial da Al Qaeda, mantêm presença em Idlib.

No final de dezembro, as tropas sírias lançaram uma ofensiva contra Idlib no final de dezembro, apoiadas por caças russos. A ONU diz que cerca de 100 mil civis foram deslocados.