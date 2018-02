Premier diz que ódio e violência não afetarão Itália

O primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni, condenou neste sábado (3) o tiroteio realizado contra estrangeiros que deixou seis pessoas feridas em Macerata, na região central do país, e ressaltou que "o ódio e a violência não conseguirão dividir" a sociedade.

"Os crimes cruéis e os comportamentos criminosos serão perseguidos e castigados. Esta é a lei. Isso é o Estado", disse ele no Palácio Chigi, a sede do governo.

Além disso, o premier italiano fez um apelo aos partidos envolvidos na campanha eleitoral para que não incentivem "uma espiral de violência".

"Confio no sentido de responsabilidade de todas as forças políticas. Os comportamentos criminosos não podem ter motivação ideológica. Criminosos são criminosos", acrescentou.

Para ele, o "Estado será particularmente severo com quem cogitar alimentar uma espiral de violência". Ainda hoje, o ministro do Interior, Marco Minniti, se reunirá com o Comitê de Segurança e Ordem Pública para falar sobre o crime.

Nesta manhã, o italiano Luca Traini, de 28 anos, abriu fogo contra estrangeiros. O autor do ataque foi detido horas depois.

Ele foi identificado como um candidato das eleições municipais de 2017, que concorreu com o partido ultranacionalista Liga Norte ao cargo de conselheiro da Prefeitura de Corridonia. O episódio gerou pânico na província italiana, e as autoridades pediram para a população não sair de casa.