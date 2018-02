Trump divulga memorando secreto sobre 'caso Rússia'

A Comissão de Inteligência da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos divulgou nesta sexta-feira (2) um memorando secreto que afirma que o FBI foi tendencioso contra o presidente Donald Trump na investigação sobre a suposta interferência russa nas eleições de 2016.

O relatório veio a público minutos depois do chefe de Estado norte-americano autorizar formalmente a divulgação do conteúdo, que alega que o FBI abusou do poder por ter acionado a Justiça para vigiar o ex-assessor de campanha de Trump, Carter Page, que, meses antes, havia viajado para a Rússia.

"A liderança e os investigadores do FBI e do Departamento de Justiça politizaram o sagrado processo da investigação em favor dos democratas e contra os republicanos", escreveu Trump no Twitter

O documento, que contém quatro páginas, foi escrito pelo titular do Comitê, o republicano Devin Nunes. Ele é baseado em informações secretas e acusa o FBI de usar táticas de vigilância abusiva contra a campanha. Além disso, a autorização judicial se baseia em informações fornecidas por Christopher Steele, ex-membro da Inteligência britânica e autor do polêmico dossiê sobre a relação entre Trump e o governo de Vladimir Putin. Segundo o memorando, Steele estava "desesperado" para o magnata não ser eleito.

Nos últimos dias, Trump analisou o documento para assegurar que sua publicação não revelasse informações da Inteligência que devem permanecer privadas.

A Casa Branca estava convencida de que a divulgação não comprometeria a segurança nacional, mas aceitou manter o sigilo em alguns trechos para proteger métodos de investigação utilizados pelo FBI.

Mais cedo, Trump aproveitou para reforçar sua reprovação. "Acho que é uma desgraça o que está acontecendo nesse país. Muitas pessoas deveriam sentir vergonha. Vamos ver o que acontecerá", disse o magnata a jornalistas. Nesta manhã, o mandatário acusara o FBI e o Departamento de Justiça de politizar as investigações sobre a suposta interferência russa. "A liderança e os investigadores do FBI e do Departamento de Justiça politizaram o sagrado processo da investigação em favor dos democratas e contra os republicanos", escreveu Trump no Twitter. (ANSA)