Amazon cria pulseira para otimizar trabalho e cria polêmica

A Amazon patenteou o modelo de uma pulseira eletrônica para aumentar a produtividade e otimizar o desempenho de seus funcionários, informou o site especializado em tecnologia "Geekwire" nesta quinta-feira (1).

De acordo com a publicação, o protótipo criado pela empresa é capaz de monitorar com precisão onde os trabalhadores colocam as mãos, vibrando para orientá-los na direção certa, ou seja, controlando todos os seus movimentos.

Ainda segundo o site, o produto poderá transmitir os dados de pedidos feitos pelo computador para o pulso do empregado. A patente arquivada em 2016 teria sido oficialmente reconhecida na última terça-feira (30).

A revelação, que ainda não foi confirmada pela gigante do varejo, gerou polêmica em toda a Itália. Diversos políticos e movimentos sindicais criticaram a medida.

A líder da Confederação Italiana de Sindicatos Trabalhistas (CISL), Annamaria Furlan, disse que todos "trabalham para respeitar a dignidade das pessoas, não para isso". Já Carmelo Barbagallo, da União Italiana do Trabalho (UIL), chamou a suposta decisão de "desgraça".

Segundo Giorgia Meloni, presidente da legenda de extrema direita Irmão da Itália (FDI), a medida transformaria os trabalhadores em "escravos".

Por sua vez, a secretária da Confederação Geral Italiana do Trabalho (Cgil), Susanna Camusso, declarou que a notícia não deve passar de especulação.

Nos últimos meses de 2017, na Itália, os funcionários da Amazon denunciaram que as condições de trabalho eram muitos difíceis e recorreram à greve geral no dia da "Black Friday".

A gigante do varejo se instalou no território italiano há cerca de 10 anos. Aproximadamente duas mil pessoas trabalham no centro, localizado na cidade de Castel San Giovanni. (ANSA)