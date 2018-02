A Coreia do Norte divulgou nesta quarta-feira (31) uma coleção composta por três selos para homenagear o ditador Kim Jong-un e as forças armadas do país.

Em dois cartões, as figuras fazem referência ao lançamento de armas nucleares, enquanto o outro selo traz a foto do líder norte-coreano.As imagens, com data de 2018, foram reveladas pela Agência Central de Notícias do país.

Coreia do Norte lança selos com imagens de armas nucleares

No ano passado, o escritório da Coreia do Norte já havia lançado uma coleção em comemoração ao último teste com um míssil balístico intercontinental realizado em 29 de novembro e que segundo Pyongyang pode atingir todo o território dos Estados Unidos.

>> Líder do Senado critica Trump por visita de 'espião' russo

>> Caso de menino judeu agredido gera revolta na França

>> Líder da oposição no Quênia se autoproclama presidente