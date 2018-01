Turista brasileiro morre ao cair de mureta em Roma

Um turista brasileiro de 28 anos morreu no último domingo (28) ao cair de uma mureta na margem do rio Tibre, em Roma. O episódio ocorreu por volta de 16h (horário local), nos arredores do Castel Sant'Angelo.

Segundo o Consulado-Geral do Brasil na capital italiana, o turista viajava em lua de mel com a esposa e também estava acompanhado de um casal de amigos. O grupo havia se sentado na mureta da avenida que margeia o Tibre e que fica a uma altura considerável em relação ao rio.

Em determinado momento, o brasileiro perdeu o equilíbrio e caiu sobre a área de concreto ao lado do Tibre. Ele ainda chegou a ser levado com sinais vitais a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Procurado pela ANSA, o cônsul-adjunto do Brasil em Roma, Carlos Suzuki, afirmou que não se sabe mais detalhes sobre as circunstâncias da queda. "Designei uma colaboradora do consulado, tradutora no tribunal, para acompanhar o depoimento da família, mas ainda não há conclusões", disse.

O caso é investigado pela polícia italiana, e o Consulado declarou que "continua à disposição" da esposa da vítima.