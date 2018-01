Coreia do Norte cancela evento cultural conjunto com o Sul

A Coreia do Norte cancelou repentinamente um evento cultural que faria em seu território com a Coreia do Sul, programado para 4 de fevereiro, no âmbito dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, que acontecerão entre os dias 9 e 25 do mês que vem.

A informação é da agência sul-coreana "Yonhap", que cita o Ministério da Unificação do país e fala em uma decisão "abrupta" por parte de Pyongyang. O evento aconteceria no Monte Kumgang, montanha situada na costa leste da Coreia do Norte.

Segundo a "Yonhap", o regime de Kim Jong-un também ficou incomodado com relatórios de Seul sobre um "evento interno", provavelmente a parada militar pelos 70 anos de fundação do Exército norte-coreano, em 8 de fevereiro, véspera da abertura dos Jogos de Inverno.

No entanto, as performances artísticas e de tae-kwon-do que Pyongyang fará no Sul estão mantidas. Além disso, o país levará atletas para competir nas provas de patinação, esqui e hóquei feminino das Olimpíadas - neste último, as nações divididas formarão uma única equipe.