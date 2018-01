Separatistas capturam edifício do governo na cidade iemenita de Áden

Os apoiadores de separação, tanto do norte dominado pelos rebeldes do movimento houthi, como do governo, capturaram um edifício do governo na cidade portuária de Áden.

O Conselho de Transição do Sul, que apoia a ideia de separação do norte do Iêmen, dominado pelos houthis, exige que o presidente iemenita, Abdrabu Mansur Hadi demita seu governo, informou a agência AFP, citando as forças de segurança do país.

Os manifestantes do Sul acusam o primeiro-ministro Ahmed Bin Dagher e seus ministros de corrupção e estão exigindo neste domingo (28) que Hadi os demita.

"As formações armadas do Conselho de Transição do Sul tomaram um complexo de edifícios judiciários, a Secretaria Geral do Governo e o campo militar Jebel Hadid na área de Crater", disse uma fonte à Sputnik.

Na área se observam confrontos violentos, informou a agência Reuters, com referência a habitantes locais. As forças governamentais estão lutando com os separatistas.

Para evitar confrontos, Hadi proibiu reuniões públicas devido a milhares de apoiantes do Conselho de Transição do Sul terem chegado à cidade.

Segundo um dos médicos locais, pelo menos nove pessoas ficaram feridas em confrontos e duas delas estão em estado crítico.

Os separatistas criaram seu próprio Conselho de Transição de Áden do Sul em maio de 2017. O ex-prefeito da província Aidarus al-Zubeydi, que foi demitido pelo presidente Abd Rabbu Mansour Khadi, lidera o movimento.

