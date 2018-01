Forças Democráticas Sírias relatam ataques aéreos turcos contra barragem em Afrin

Os ataques aéreos turcos contra a barragem na área de Maidanka na província síria de Afrin estão ameaçando as vidas de civis, informa a assessoria de imprensa das Forças Democráticas Sírias.

"Os aviões turcos estão atacando a barragem de Maidanka, o que provoca preocupação com as vidas de civis", ressalta-se no respectivo comunicado.

Segundo estes dados, os confrontos entre as milícias curdas e o exército turco, bem como os militantes pró-turcos, continuam em vários pontos de Afrin. Particularmente, continuam combates violentos na colina de Kastil, levando em conta que esta tem importância estratégica.

Ademais, se comunica que uma miliciana curda dos destacamentos femininos curdos das YPJ (Unidades de Proteção das Mulheres) teria feito explodir um tanque do exército turco.

"Miliciana Zeyluh Hamo, apelidada de Avesta-Habur e nascida em 1998, ativou um dispositivo explosivo. O tanque se explodiu, Hamo também morreu", comunicou um representante da milícia.

>> Sputnik