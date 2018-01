Ex-líder das Farc lança candidatura à Presidência da Colômbia

O ex-líder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) Rodrigo Londoño, mais conhecido como Timochenko, lançou sua candidatura à Presidência do país neste fim de semana.

"Estou empenhado em liderar esse governo para criar as condições para o nascimento de uma nova Colômbia, um governo que finalmente representará os interesses dos pobres", disse o agora político ao lançar a candidatura.

Timochenko encabeça uma campanha eleitoral inédita para os ex-guerrilheiros que, após firmarem um acordo com o governo colombiano, depuseram as armas e puderam se lançar na política do país.

Entre as principais medidas de seu plano eleitoral, estão as universidades gratuitas, ampliação da cobertura médica que seria financiada pela elite local, financiamento de pesquisas científicas, além de construção de ruas e rede elétrica nas áreas mais pobres. (ANSA)