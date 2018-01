Após roubo, corretora japonesa de criptomoedas fará reembolso

A corretora japonesa de criptomoedas Coincheck informou que reembolsará 90% dos 260 mil clientes que tiveram prejuízo com um mega roubo feito por hackers na última semana. De acordo com as autoridades, eles roubaram o equivalente a US$ 400 milhões entre quinta e sexta-feira (26).

Segundo a companhia, eles usarão os próprios ativos para reembolsar cerca de US$ 360 milhões aos investidores da criptomoeda, sem, no entanto, explicar como eles serão pagos. A notícia é uma mudança de postura da Coincheck que, a princípio, se negou a ressarcir os investidores.

Até o momento, não se sabe quem ou como o roubo do NEM, a 10ª criptomoeda mais valiosa do mundo, foi cometido. Segundo fontes que investigam o caso, a Coincheck poderá receber uma multa da Agência Nacional dos Serviços Financeiros por não ter tomado medidas de segurança suficientes para proteger as contas de seus clientes.