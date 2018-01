Populista Zeman é reeleito presidente da República Tcheca

O presidente da República Tcheca, Milos Zeman, foi reeleito neste sábado (27) para o cargo com 52% dos votos, informou o comitê eleitoral do país. Ele derrotou o professor universitário Jiri Drahos, que ficou com 48% dos votos válidos. As eleições no segundo turno, realizadas entre esta sexta-feira (27) e hoje, tiveram uma grande afluência, com 66,5% dos tchecos indo às urnas. Aos 73 anos, Zeman comandará o país pelos próximos cinco anos, mantendo a vertente pró-Rússia e contrária à União Europeia no poder. Até agora, contando o primeiro mandato de Zeman, já são 15 anos com essa postura.

O presidente se considera um ex-comunista e um ex-social democrata, sendo um dos expoentes políticos do país desde o fim da União Soviética, em 1989. Ele conta com o apoio dos partidos de esquerda, por siglas mais radicais da política local e tem sua base no movimento populista ANO.

Já Drahos, de 68 anos, contava com o apoio de grupos de direita e centro-direita e tem uma postura mais aberta à União Europeia, sendo um crítico ao atual governo. (ANSA)