Incêndio em acampamento de imigrantes deixa morto na Itália

Um pessoa morreu durante um grande incêndio no acampamento de imigrantes na cidade de San Ferdinando, na província de Reggio Calábria, no sul da Itália, neste sábado (27).

Segundo as primeiras informações, a vítima é uma mulher nigeriana de 30 anos, que morreu dentro da barraca onde morava.

De acordo com a prefeitura, a maior parte dos moradores do local atuavam na colheita de produtos da região e estavam nos abrigos provisórios.

A princípio, a polícia trabalha com a hipótese de um incêndio acidental causado por uma fogueira feita pelos imigrantes para se esquentar do frio. No local, cerca de 200 barracas e tendas, que abrigavam 500 pessoas, foram destruídas pelo fogo. (ANSA)