Cidades italianas lideram ranking de poluição do ar na Europa

As cidades de Turim, Milão e Nápoles lideram o ranking dos locais com o ar mais poluído da Europa, segundo um estudo divulgado neste sábado (27) pela ONG italiana Legambiente com base nos dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

De acordo com a pesquisa, as três tem as piores concentrações em uma média anual, feita com base nas partículas PM10 (elemento de poluição atmosférica). O limite estimado pela OMS é de 20 microgramas por metro cúbico por ano como média, mas Turim, com 39mcg/mc, Milão, com 37mcg/mc e Nápoles, com 35mcg/mc, superam em muito a regra.

Depois das três cidades italianas, vem Sevilha, Marselha e Nice, onde as concentrações de PM10 estão em 29mcg/mc. Já Roma empata com Paris no sétimo lugar da classificação, com 28mcg/mc.

Segundo o coordenador do estudo da Legambiente, Andrea Minutolo, as quatro cidades italianas do ranking "tem uma cronicidade na poluição atmosférica", sendo que os dados estão piores ou iguais aos registrados nos últimos quatro anos. (ANSA)