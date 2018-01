Atentado mata ao menos 4 e fere 16 policiais em Barranquilla

Ao menos quatro policiais morreram e outros 16 ficaram feridos em um ataque contra uma delegacia do bairro San José, em Barranquilla, na Colômbia, neste sábado (27). A ação seria uma retaliação contra a prisão de líderes de um grupo criminoso, mas há a suspeita também de que o objetivo seria desviar a atenção do policiamento para que outro grupo assaltasse um carro de transporte de valores, em outro ponto da cidade.

De acordo com o jornal "El Heraldo", o atentado ocorreu por volta das 6h40 (hora local) quando homens em uma moto lançaram os artefatos explosivos para dentro da área da unidade. No momento da ação, os policiais estavam realizando um movimento de formação de ronda.

Atentado mata ao menos 3 e fere 20 policiais em Barranquilla

O diretor da Polícia Nacional da Colômbia, general Jorge Nieto, usou as redes sociais para condenar o "infame ataque contra nossos policiais".

O general Mariano Botero Coy, comandante da Polícia Metropolitana de Barranquilla, falou em entrevista da possibilidade de o artefato ter sido colocado no local dias atrás, e ativado remotamente.

As vítimas fatais do ataque explosivo são os patrulheiros Freddys Echeverría, Yosimar Márquez, Freddy López e Anderson René Cano Arteta, segundo o "El Heraldo". Os três primeiros morreram no local, e o quarto, ao ser levado ao hospital.

A polícia confirmou que uma pessoa foi capturada minutos após o ataque, e que há indícios sobre o principal objetivo do ataque.

O fato estaria relacionado à captura de 'Happy', um dos líderes do grupo criminoso 'Los Papalópez', que controla bairros como La Chinita, La Luz, El Ferry, bem como em vários setores de Soledad. Segundo o jornal "El Heraldo", a polícia tem feito ações duras contra esta organização criminosa nos últimos meses, e vários de seus líderes já estão atrás das grades.

Mas ainda segundo o jornal colombiano, haveria outra hipótese sendo analisada: o ataque teria o objetivo de distrair os policiais para que outro grupo assaltasse um carro de transporte de valores, no centro comercial Éxito Metropolitano. Dois policiais morreram durante o assalto que teria levado bilhões em pesos.

Para comandar a investigação, o diretor da Polícia Nacional, o general Jorge Hernán Nieto, se transferiu imediatamente para Barranquilla, cancelando uma viagem que havia agendado em Medellín.

Recompensa

O diretor da Polícia Nacional, o general Jorge Hernando Nieto, disse que a instituição forneceu 50 milhões de pesos para pessoas que colaboram com informações para capturar os responsáveis pelos atentados contra a polícia no bairro de San José.