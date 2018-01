Papa Francisco lamenta incêndio em hospital da Coreia do Sul

Em uma mensagem enviada ao governo da Coreia do Sul, o papa Francisco disse estar "profundamente triste" pelas notícias de mortos e feridos em um incêndio no hospital de Miryang nesta sexta-feira (26).

No documento, assinado pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, Francisco expressou "sua sincera solidariedade a todas as pessoas atingidas por essa tragédia" e disse que "reza em particular pelos defuntos e pela cura dos feridos".

O Pontífice ainda oferece orações para que as autoridades civis e as equipes de emergência enfrentem com "coragem" a tragédia.

Até o momento, foram confirmadas 37 mortes e 70 feridos no incidente.