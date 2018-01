Ignorando Brasil, Tillerson fará giro pela América Latina

O Departamento de Estado nortea-americano anunciou nesta sexta-feira (26) que o líder da pasta, Rex Tillerson, fará um giro pela América Latina entre os dias 1º e 7 de fevereiro. No entanto, o secretário de Estado não passará pelo Brasil.

A agenda de Tillerson inclui México, Argentina, Peru, Colômbia e Jamaica sendo que, com exceção dos argentinos, ele visitará apenas as capitais de cada uma das nações. Já no país de Mauricio Macri, a visita incluirá etapas em Bariloche e em Buenos Aires.

O foco da visita será a crise na Venezuela, que se agrava a cada dia mais seja no campo humanitário, político ou econômico.

Atualmente, o governo de Donald Trump impõe duras sanções contra Nicolás Maduro, que o magnata chegou a chamar de "ditador" e a ameaçar com uma intervenção militar.

No entanto, a resposta dos países sul-americanos foi unânime em rechaçar a ideia e na defesa de uma solução diplomática.