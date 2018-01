Papa reza missa para vítimas de avalanche na Itália

O papa Francisco celebrou nesta quinta-feira (25) uma missa para familiares das vítimas da avalanche no hotel Rigopiano, ocorrida em 18 de janeiro de 2017 e que deixou 29 mortos.

A cerimônia foi realizada na Casa Santa Marta, residência oficial do Pontífice no Vaticano, e reuniu cerca de 50 pessoas.

"Hoje pedimos paz, todos juntos, ao Senhor. Paz para nossos entes queridos que morreram no Rigopiano; paz para as famílias; paz nos corações; paz que não é apenas resignação, mas sim confiança no Senhor", disse o líder da Igreja Católica.

Segundo o arcebispo de Pescara-Penne, Tommaso Valentinetti, que acompanhou o grupo na missa, o Papa usou "palavras de conforto" e exortou as pessoas presentes no encontro a seguirem um "caminho de fé".

"Todos levaram fotografias dos parentes e presentearam o Papa, que as acolheu com comoção", acrescentou Valentinetti. O Rigopiano ficava na cidade de Farindola, região de Abruzzo, no centro da Itália, e foi destruído pela avalanche, provavelmente causada pela série de terremotos nessa parte do país.