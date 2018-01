Museu do Louvre fecha ala devido a cheia no rio Sena

O Museu do Louvre, em Paris, fechou uma parte de sua seção de arte islâmica por causa da cheia no rio Sena, que corta a capital da França. O aumento do nível da água colocou as autoridades locais em estado de alerta, e a Prefeitura de Paris recomendou a evacuação dos andares subterrâneos do Louvre, que abrigam centenas de obras de arte não expostas.

Já o Museu d'Orsay, na margem oposta do Sena, cancelou um evento que estava marcado para esta quinta-feira (25) e transferiu alguns quadros para os andares mais altos. O rio atingiu nesta manhã a marca de 5,47 metros no centro de Paris e continua subindo entre um e dois centímetros por hora.

O nível máximo da água, previsto para esta sexta-feira (26), deve ser superior a seis metros. A via Georges-Pompidou, que corre ao lado do Sena, está submersa, enquanto a linha de metrô que margeia o rio teve seus serviços interrompidos.