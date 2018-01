'Chuva de dólares' após acidente fecha estrada nos EUA

Uma caminhonete repleta de dinheiro tombou em uma estrada em Illinois, nos Estados Unidos, e espalhou cédulas de US$ 5, US$ 10 e US$ 20 pela rodovia.

O veículo carregava notas resgatadas de uma máquina caça-níquel e bateu em um carro, provocando uma "chuva de dinheiro" na estrada, que ficou fechada por cerca de uma hora.

Agentes da polícia e os envolvidos no acidente se apressaram para recolher as notas de dólar. O motorista da caminhonete chegou a ser levado a um hospital, mas passa bem.