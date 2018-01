Companhia aérea Niki voltará para as mãos de Lauda

A companhia aérea austríaca Niki, que decretou falência em meados de dezembro, será vendida para seu fundador, o tricampeão mundial de Fórmula 1 Niki Lauda.

O anúncio foi feito na última terça-feira (23) pelo curador do processo falimentar da empresa, que deve voltar a operar no fim de março. Fundada por Lauda em 2003 e vendida para a alemã Air Berlin em 2011, a Niki quebrou no fim do ano passado, em meio ao processo de falência de sua controladora.

Nos últimos meses, circularam rumores de que a companhia austríaca seria comprada pela holding International Airlines Group (IAG), dona da British Airways e da Iberia.

Em sua retomada, a Niki deverá contar com 15 aviões. Em um futuro breve, Lauda controlará a empresa em parceria com o grupo britânico-alemão Thomas Cook. Os detalhes da negociação não foram divulgados.