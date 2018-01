Duplo atentado contra mesquita mata ao menos 10 na Líbia

Pelo menos 10 pessoas morreram e 43 ficaram feridas nesta terça-feira (23) após dois carros-bomba explodirem próximo a uma mesquita na cidade de Bengazi, na Líbia.

Fontes de inteligência informaram à ANSA que a primeira explosão ocorreu às 21h locais e três pessoas morreram. No entanto, o número de vítimas aumentou depois do segundo ataque. Médicos e militares trabalham para remover a maioria dos feridos.

De acordo com a imprensa local, as explosões ocorreram ao lado de um posto de emissão de passaportes e da maior mesquita da cidade, no momento em que os fieis saíram do culto. Até o momento, nenhum grupo terrorista assumiu a autoria do atentado.