Ladrões roubam 500 garrafas de vinho Brunello na Itália

Um grupo de ladrões invadiu a vinícola Col d'Orcia, em Montalcino, na Itália, e roubou cerca de 500 garrafas de vinho Brunello, avaliados em 20 mil euros.

Durante o episódio, ocorrido na madrugada do último domingo (21), os homens também levaram um veículo da empresa liderada por Francesco Marone Cinzano. O roubo foi percebido por um funcionário, quando foi abrir a loja de vinhos. As autoridades iniciaram uma investigação e estão analisando as câmeras de segurança do local.

"As garrafas roubadas são todas de Brunello e Brunello Riserva Poggio ao Vento, todos no formato de 0,75 litros, incluindo os vinhos velhos, de maneira muito precisa", explicou Cinzano à "WineNews", especificando que, entre as garrafas roubadas, há também um "Brunelo 2013, primeiro orgânico".