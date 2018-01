Democrata anuncia acordo para reabrir governo dos EUA

O líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, anunciou nesta segunda-feira (22) um acordo para aprovar o orçamento federal e permitir a reabertura do governo, paralisado desde o último sábado (20).

"Votaremos hoje pela reabertura do governo", garantiu, antes do início da votação no Senado. Segundo Schumer, a Casa Branca se comprometeu a iniciar "imediatamente" uma discussão sobre os "dreamers", imigrantes ilegais que chegaram aos EUA ainda crianças ou adolescentes e que estão na mira do presidente.

Um dos motivos que impediram a prorrogação provisória do orçamento até 16 de fevereiro foi justamente a questão dos "dreamers", que eram protegidos pelo programa "Ação Diferida para Chegadas Infantis" (Daca, na sigla em inglês), criado pelo democrata Barack Obama.

No entanto, em setembro passado, o presidente Donald Trump anunciou a revogação da iniciativa. A decisão do republicano foi parcialmente suspensa pela Justiça, mas os "dreamers" ainda correm risco de deportação. Trump chegou a acusar os democratas de darem mais importância para imigrantes ilegais do que para a segurança do país.