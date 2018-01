Carnaval mais antigo da Itália começa no próximo domingo

Começa no próximo domingo, dia 28 de janeiro, a 624ª edição do Carnaval de Putignano, considerado o mais antigo da Itália. Em 2018, o evento, realizado no coração do Vale de Itria, na região da Puglia, sul do país, terá como tema "Os heróis".

Os detalhes do carnaval de rua na cidade foram apresentados à imprensa pelo prefeito de Putignano, Domenico Giannandrea, pelo presidente da Fundação Carnival, Giampaolo Loporfido, e pelo diretor do departamento de turismo da Puglia, Aldo Patruno.

Por meio da sátira e das histórias modernas representadas em seus carros alegóricos, a edição deste ano tem como objetivo despertar nos foliões um "superpoder": o de se divertir "de maneira exuberante, como em todo carnaval que se dê ao respeito".

A festa em Putignano, que terminará somente na terça-feira de carnaval, 13 de fevereiro, propõe um divertido e simbólico renascimento dos papéis sociais e sedia vários eventos, como os quatro desfiles de carros alegóricos, fruto do trabalho de mais de 800 artesãos que criam projetos de quase 20 metros de altura.