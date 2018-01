Rússia registra violações de cessar-fogo na Síria

O centro de reconciliação síria do ministério da Defesa da Rússia registrou violações do regime de cessar-fogo nas províncias sírias de Aleppo, Latakia e Damasco nas últimas 24 horas.

As afirmações foram feitas neste sábado (20) pelo general Yury Yevtushenko, representante do centro.

"Nas últimas 24 horas, o centro registou certos casos de violações do cessar-fogo nas províncias de Latakia, Aleppo e Damasco. A situação nas zonas de diminuição de conflitos é principalmente estável", disse Yevtushenko em um briefing.

O funcionário acrescentou que o centro estava empenhado em conversar sobre a assinatura de acordos de cessar-fogo com assentamentos nas províncias de Aleppo, Damasco, Hama, Homs e Quneitra.

A Rússia, ao lado do Irã e da Turquia, é avalista do regime de cessar-fogo na Síria. Moscou também ajudou Damasco a apoiar a luta contra os grupos terroristas e a fornecer ajuda humanitária aos moradores do país devastado pela crise.

