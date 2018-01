Nova estratégia de defesa dos EUA irrita a China

A nova Estratégia de Defesa Nacional dos EUA inclui muitos julgamentos falsos e absurdos relacionados à China, que refletem a mentalidade da Guerra Fria, informou o Ministério da Defesa chinês em uma declaração no último sábado (20).

Na sexta-feira (19), o Pentágono lançou a nova Estratégia de Defesa Nacional dos EUA. Entre outras questões, o documento apontou a Rússia e a China como ameaças de segurança para os Estados Unidos, enquanto a competição estratégica a longo prazo com Pequim e Moscou foi uma das principais prioridades para Washington.

"O plano da estratégia nacional, entre outras coisas, inclui especulações absurdas sobre a modernização do exército chinês que não levam em conta que questões tão exageradas, como a rivalidade dos chamados grandes poderes e a 'ameaça militar da China' estão repletas de julgamentos falsos, tais como somas de zero e antagonismos", afirmou o comunicado.

De acordo com o ministério, o documento inclui muitas disposições que mostram que a mentalidade da Guerra Fria não desapareceu.

"Exigimos aos Estados Unidos que se livrem da mentalidade da Guerra Fria e dêem preferência aos meios pacíficos de resolver os principais problemas do mundo moderno, seguindo as tendências comuns do desenvolvimento global e que avaliem a defesa nacional da China e o desenvolvimento do seu exército de forma racional, de maneira objetiva", afirma o comunicado.

O ministério acrescentou que a China não tem planos para lutar pela liderança global ou para realizar atividades que poderiam ser classificadas como expansão militar, que Pequim adere a uma política defensiva e contribui para o desenvolvimento global e a proteção da ordem mundial existente.

Sputnik