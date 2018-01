Turquia inicia operação militar contra curdos na Síria

A Turquia iniciou neste sábado (20) uma operação militar terrestre e aérea contra postos curdos na cidade de Afrin, no noroeste da Síria.

O objetivo de Ancara é enfraquecer o Partido da União Democrática (PYD), braço do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) no norte sírio. O PKK é considerado uma organização "terrorista" pelo presidente turco, Tayyip Erdogan.

As forças curdas foram determinantes para a derrota do grupo Estado Islâmico (EI) na Síria, e Ancara vem tentando evitar que elas aumentem sua influência e seu poder no norte do país.