Papa troca de carro após pneu furado em viagem no Peru

Um pequeno contratempo afetou o papa Francisco na última sexta-feira (19), enquanto ele se dirigia do aeroporto de Lima, no Peru, para o Palácio do Governo.

Um dos pneus do Fiat 500L usado em seus deslocamentos furou, e o líder católico teve de trocar de carro. Segundo o diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, Greg Burke, o episódio ocorreu a cerca de três quilômetros da sede da Presidência peruana.

A troca de automóvel foi realizada rapidamente, evitando atrasos na agenda do Papa.