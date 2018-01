Moscou: EUA estão criando estruturas de poder alternativas na Síria

A incoerência e a falta de compromisso com os acordos assinados são características da atual política externa dos EUA, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov.

Os EUA estão criando de forma unilateral órgãos de poder e autoridades alternativas em grandes áreas do território sírio, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, durante uma coletiva de imprensa, após uma visita de trabalho à Nova York.

"Há alguns dias os EUA anunciaram a criação de uma Força de Segurança de Fronteiras em grande parte da Síria, mas hoje disseram terem sido mal interpretados e que não estão formando tropa alguma", declarou o ministro russo.

"No entanto, é um fato que os EUA se emprenham com seriedade para formar estruturas de poder alternativas em grande parte do território sírio. Isso, obviamente, é totalmente contrário aos compromissos assumidos repetidamente pelos EUA, inclusive no âmbito do Conselho de Segurança, no que diz respeito ao seu respeito pela soberania e integridade territorial da Síria", destacou Lavrov.

O ministro russo sublinhou que a inconsistência e a falta de compromisso em relação aos acordos assinados são as características da atual política externa de Washington.

Lavrov lembrou que o secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, tinha declarado que o único objetivo de Washington na Síria era derrotar o terrorismo.

Sputnik