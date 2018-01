Putin mergulha em água gelada para celebrar Epifania ortodoxa

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e diversos russos mergulharam nesta quinta-feira(18) nas águas geladas de um lago como parte de um ritual da tradicional comemoração da Epifania ortodoxa.

Cercado de líderes religiosos, Putin mergulhou com o torso nu no lago Seliguer, ao noroeste de Moscou, enquanto os termômetros marcavam -5ºC a temperatura da água.

Imagens da TV estatal mostraram o chefe de Estado caminhando pelo lago coberto de gelo vestindo pesadas botas de feltro e um casaco de pelo de cabra. Durante a celebração, religiosos cantavam e acendiam incensos.

Questionado por jornalistas se estava muito frio, Putin respondeu: "Não, está ótimo". Segundo as autoridades, diversos russos também fizeram o mesmo ritual e banharam-se em rios com temperaturas de até -40º C no extremo-oriente do país.

De acordo com a tradição ortodoxa, a pessoa precisa mergulhar três vezes na água para fazer referência ao Pai, Filho e Espírito Santo assim como foi feito no batismo de Jesus Cristo.

No ano passado, mais de dois milhões de russos participaram da festa religiosa, que é comemorada anualmente na noite de 18 de janeiro.