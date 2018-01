Parlamento da República Tcheca retira imunidade de premier

O Parlamento da República Tcheca decidiu nesta sexta-feira (19) retirar a imunidade parlamentar do primeiro-ministro, o populista Andrej Babis, para que responda à Justiça por acusações de fraude com fundos comunitários.

De acordo com a imprensa local, o próprio Babis pediu para que sua imunidade fosse revogada, o que realmente aconteceu por 111 votos a favor e 69 contra. Além disso, o Parlamento também retirou a imunidade de seu vice, Jaroslav Faltynek, acusado no mesmo caso.

A polícia tcheca alega que Babis supostamente ocultou, há mais de 10 anos, a propriedade de uma das suas empresas para receber cerca de dois milhões de euros da União Europeia (UE), que na realidade era destinado somente a pequenas e médias empresas.

Por sua vez, Babis nega ter cometido qualquer ilegalidade e diz que a acusação é "política". As suspeitas se agravaram depois que o governo recebeu um relatório do Escritório Antifraude da EU, que considera a ação irregular.

O escândalo de corrupção ocorre em meio aos esforços do premier de formar um Governo de coalizão, após não obter o voto de confiança do Parlamento. Além disso, gira em torno de incertezas e se agrava pelas eleições presidenciais, na qual o atual presidente, Milos Zeman, apoiador de Babis, poderia perder no segundo turno, que acontecerá entre 26 e 27 de janeiro.