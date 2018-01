Europa precisa da Alemanha, afirma Macron

Após visitar a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, o presidente da França, Emmanuel Macron, recebeu nesta sexta-feira (19), no Palácio do Eliseu, em Paris, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel.

A reunião tratou principalmente sobre o futuro da União Europeia, após a líder alemã ter ficado afastada nos últimos meses das questões relativas ao bloco por conta de suas dificuldades para formar um novo governo.

"Nossa ambição para a Europa não se realiza sozinha, ela precisa se unir à ambição alemã, e é nisso que trabalhamos", afirmou Macron. Já Merkel disse que deseja um "grande projeto" para o bloco e que as questões relativas à UE foram "absolutamente prioritárias" nas negociações com o Partido Social-Democrata (SPD).

No próximo domingo (21), a sigla progressista fará um congresso extraordinário para decidir se aceita ou não um pré-acordo com a União Democrata-Cristã (CDU), liderada pela chanceler, para repetir a "grande coalizão" que governou a Alemanha nos últimos quatro anos.

Se o pacto naufragar, o país provavelmente terá de realizar novas eleições, já que nenhum grupo tem a maioria no Parlamento.

"Não cabe a mim comentar a política interna de um país amigo, mas, das tratativas em curso, emerge uma real ambição pelo projeto europeu", declarou Macron.

Na última quinta-feira (18), os ministros das Finanças de França e Alemanha expressaram a vontade de apresentar uma proposta de reforma da zona do euro até junho, em colaboração com Itália e Espanha.