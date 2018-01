Empresa lança app que permite dar consentimento legal a sexo

Uma empresa holandesa desenvolveu um aplicativo que vai permitir que pessoas deem consentimento legal para relações sexuais por meio de seus celulares.

O aplicativo LegalFling, que permite que usuários estabeleçam com quais práticas estão ou não confortáveis, registra o consentimento em um acordo juridicamente vinculativo.

De acordo com Arnold Daniels, criador do app, a ideia foi impulsionada por planos da Suécia para fortalecer sua lei contra estupro, que vai exigir consentimento explícito antes das relações sexuais. O lançamento do LegalFling deve acontecer em três semanas. Ele usará a tecnologia blockchain, por trás da criptomoeda Bitcoin.

A iniciativa foi desenvolvida após diversos casos de assédios sexuais virem a público nos últimos meses, e principalmente pelo polêmico debate sobre consentimento desencadeado pelo movimento social #MeToo, que incentiva vítimas a relatarem abusos.