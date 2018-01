Tempestade mata quase 10 pessoas no norte da Europa

Pelo menos oito pessoas morreram nesta quinta-feira (18) por causa da passagem da tempestade Friederike, com ventos de até 200 quilômetros por hora, pelo norte da Europa.

A Alemanha é o país mais atingido, com quatro vítimas, incluindo dois bombeiros que trabalhavam em operações de socorro. Três pessoas morreram no estado de Renânia do Norte-Vestfália, e uma faleceu em Turíngia.

Na Holanda, três indivíduos perderam a vida, todos eles atingidos por galhos ou árvores arrancados pelo vento. Além disso, o mau tempo interrompeu as operações no Aeroporto Schiphol, em Amsterdã, e os serviços ferroviários por todo o país.

Já na Bélgica, uma mulher morreu esmagada pela queda de uma árvore sobre seu carro. Na Inglaterra, a tempestade deixou 50 mil casas sem energia elétrica, mas não provocou vítimas.