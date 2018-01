PIB da China fecha 2017 com crescimento de 6,9%

O produto interno bruto (PIB) da China cresceu 6,9% em 2017, marcando a primeira aceleração na economia do país em sete anos - em 2016, a expansão havia sido de 6,7%.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (18) pelo Departamento Nacional de Estatística, que também aponta uma alta de 6,8% no último trimestre de 2017, em comparação com o mesmo período de 2016.

O resultado ficou acima das previsões do mercado, que esperava 6,7% nos três meses finais do ano passado. A meta oficial de crescimento da China para 2017 era de 6,5%, mas o país acabou beneficiado pelo desempenho das exportações e da expansão do consumo interno.

"A economia nacional manteve um momento estável e um desenvolvimento sólido, superando as expectativas", diz o governo.