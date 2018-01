Papa se reúne com familiares de vítimas de Pinochet

O papa Francisco se encontrou nesta quinta-feira (18), em Iquique, no norte do Chile, com dois familiares de vítimas da repressão do ditador Augusto Pinochet, que governou o país entre 1973 e 1990.

O encontro ocorreu no Santuário Nuestra Señora de Lourdes. Um dos parentes se chama Hector Marin Rosset, cujo irmão foi sequestrado e morto em 28 de setembro de 1973, em Iquique, cidade que fica a 1,75 mil quilômetros de Santiago. Ele entregou uma carta ao líder católico.

"Papa Francisco, coloco em suas mãos a esperança de encontrar os presos desaparecidos", disse Rosset ao Papa. No documento, ele fala sobre sua luta e de outros chilenos para encontrar familiares que sumiram durante a era Pinochet.

"Ao mesmo tempo, peço que faça um apelo às Forças Armadas e ao governo do Chile para colaborarem com essa cruzada humanitária", acrescentou Rosset. A ditadura chilena foi uma das mais cruéis do século 20 na América do Sul e teve um saldo de pelo menos 3,2 mil mortos e 37 mil pessoas torturadas.