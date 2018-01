Milhares de mulheres protestam na Polônia a favor do aborto

Milhares de mulheres se reuniram nesta quarta-feira (18) em aproximadamente 60 cidades da Polônia para protestar contra um novo projeto do governo que endurece a legislação sobre o aborto.

Vestidas de preto, a maior parte das manifestantes repetiram o protesto realizado em outubro de 2016, quando vários atos obrigaram o governo a voltar atrás em um projeto de restringir o acesso à prática.

A manifestação ocorreu após o Parlamento aprovar no último dia 10 de janeiro o projeto do partido conservador e nacionalista que governa o país, "Lei e Justiça", que limita o aborto voluntário.

Na ocasião, os políticos não aceitaram uma proposta dos cidadãos para legalizar o aborto, permitindo a interrupção da gravidez dentro dos primeiros meses de gestação em casos nos quais a mãe justifique danos psicológicos ou condições sociais adversas para ter o bebê.

O líder do partido conservador, Jaroslaw Kaczynki, já defendeu diversas vezes a proibição do aborto eugênico, quando a gravidez é interrompida por motivos referentes à qualidade de vida do bebê.

No entanto, por meio de uma iniciativa do grupo Stop Aborcja, uma comissão parlamentar está revisando a proposta.

O país possui uma das legislações mais restritivas sobre o aborto na Europa. Desde 1993, a lei da Polônia só permite a prática quando a saúde ou a vida da mãe estão em perigo, em casos de estupro ou incesto, ou se o feto sofre de má formação ou doenças irreversíveis.