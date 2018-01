Líder de oposição no Zimbábue morre em acidente aéreo nos EUA

Um dos líderes da oposição no Zimbábue, Roy Bennett, 61 anos, morreu nesta quinta-feira (18), um dia depois de ter sofrido um acidente de helicóptero nos Estados Unidos.

Segundo a policial Elizabeth Armijo, Bennett estava com sua esposa em uma aeronave que caiu na última quarta (17), em uma área rural e montanhosa do norte do Novo México. O casal e outras três pessoas morreram na tragédia.

O político era membro do partido Movimento pela Mudança Democrática (MDC-T), principal força de oposição no Zimbábue, e um dos poucos brancos a serem eleitos para o Parlamento na nação africana.

Recentemente, o Zimbábue passou por uma troca de poder, com a queda de Robert Mugabe, que governara por 37 anos, e a ascensão de seu ex-aliado Emmerson Mnangagwa.