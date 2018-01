Papa Francisco receberá presidente da Turquia em fevereiro

O papa Francisco receberá o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, em audiência privada no Vaticano no próximo dia 5 de fevereiro, informou a Santa Sé nesta terça-feira (16).

De acordo com a imprensa turca, o tema central da reunião entre os líderes será a situação de Jerusalém e o seu reconhecimento como capital de Israel feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no fim do ano passado.

Nos últimos meses, Erdogan, de religião muçulmana, manteve várias conversas por telefone com Jorge Mario Bergoglio, com quem compartilha sua preocupação sobre a polêmica entre palestinos e israelenses. Este não será o primeiro encontro dos líderes.

Em novembro de 2014, Francisco e Erdogan se encontraram durante a viagem apostólica do Pontífice à Turquia. E em 2017, o turco confirmou a intenção de responder a essa visita com uma viagem ao Vaticano. A última audiência realizada com um presidente turco na Santa Sé remonta a 1959. Após a visita ao Papa, Erdogan seguirá para a América Latina, onde deverá visitar a Venezuela, o Brasil e o Paraguai.