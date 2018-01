Mau tempo deixa uma pessoa morta no sul da Itália

O mau tempo voltou a fazer vítimas na Itália nesta quarta-feira (17), na região da Calábria, após um homem cair do telhado de um edifício que havia sido danificado por rajadas de vento.

Giuseppe Talarico, italiano que vive na Suíça, estava em Mesoraca, na província de Crotone, para celebrar o 18º aniversário de seu sobrinho. No entanto, as ventanias que se abateram sobre boa parte do país nesta quarta danificaram o telhado da casa de seu irmão.

Os dois então subiram na cobertura para verificar a extensão do prejuízo, mas Talarico acabou caindo. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância, mas morreu pouco antes de dar entrada no hospital.

Ventanias também foram registradas em diversas partes do país, como no Piemonte, onde as rajadas chegaram a 200 quilômetros por hora nos picos de algumas montanhas. Por causa disso, algumas estações de esqui ficaram fechadas nesta quarta.

Em Roma, uma adolescente de 17 anos se feriu na queda de uma telha arrancada de sua escola pelo vento.