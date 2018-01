Ex-presidente Correa deixa partido que fundou no Equador

O ex-presidente do Equador Rafael Correa deixou nesta quarta-feira (17) a Aliança País (AP), partido fundado por ele em 2006 e pelo qual governou o país entre janeiro de 2007 até maio do ano passado.

De acordo com a imprensa local, Correa entregou sua carta de renúncia ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE) depois de uma sentença do Tribunal de Contenciosos Eleitorais (TCE) manter a atual diretoria do movimento, ligada ao atual presidente do país, Lenín Moreno.

Correa e seus partidários já tinham perdido o controle do AP para Moreno, mas na segunda-feira (15) o TCE reconheceu a nova direção. "Poderão ficar com o nome, com as sedes, com o cacifo do AP, mas as convicções, o povo, a Revolução e o futuro estão conosco", escreveu Correa em sua conta no Twitter.

Correa e o atual presidente do Equador, Lenín Moreno, antes do rompimento

Vários ex-funcionários públicos e deputados também se desfiliaram após uma coletiva de imprensa improvisada nos arredores da sede do partido, no norte de Quito.

Na ocasião, o ex-presidente também disse que anunciará a criação de um novo partido. O evento de lançamento ocorrerá em Babahoyo, capital da província de Los Ríos.