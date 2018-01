Ex-estrategista de Trump fecha acordo com procurador

O ex-estrategista-chefe da Casa Branca Steve Bannon fechou um acordo com o procurador especial do "caso Rússia", Robert Mueller, para ser interrogado pelos investigadores do Departamento de Justiça.

Com isso, Bannon evita, ao menos por enquanto, um depoimento ao "grande júri" convocado por Mueller para aprofundar as investigações sobre a suposta interferência de Moscou nas eleições presidenciais de 2016 e eventuais conluios entre o Kremlin e a campanha de Donald Trump.

Segundo a imprensa norte-americana, o acordo entre Bannon e o procurador indica que ele pode estar disposto a cooperar com o inquérito. Demitido pelo presidente em agosto, o ex-estrategista-chefe era considerado a mente ideológica por trás do conservadorismo do republicano e deu declarações duras sobre Donald Trump Jr. a um livro.

Segundo Bannon, o primogênito do mandatário dos EUA agiu de maneira "subversiva" e "antipatriota" ao se reunir com uma advogada russa que alegava ter informações comprometedoras sobre a democrata Hillary Clinton, em junho de 2016.