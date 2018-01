Atriz pornô confirmou relação sexual com Trump, diz revista

A estrela pornô Stephanie Clifford, que teria recebido US$ 130 mil de um advogado de Donald Trump para se manter em silêncio, confirmou que teve uma relação de quase um ano com o magnata.

A história do relacionamento entre os dois foi contada pela atriz, mais conhecida pelo nome artístico de "Stormy Daniels", a um jornalista da revista online "Slate", entre agosto e outubro de 2016. Segundo o relato de Clifford, seu primeiro encontro com Trump ocorrera 10 anos antes, quando ele já era casado com Melania.

"Daniels me contou que ela havia ido ao quarto de Trump em um hotel após tê-lo encontrado em um torneio de golfe para celebridades em Nevada, em 2006. Eles começaram uma relação sexual que continuou por cerca de um ano", escreve o repórter Jacob Weisberg.

A estrela pornô relatou que teve encontros com o magnata em Nova York e Los Angeles. No começo de 2007, foi convidada para promover uma festa organizada pelas empresas do republicano.

"Stormy Daniels" afirmou ter tido relações com Trump

"Ela não relatou nenhum tipo de abuso, insistiu que não era vítima. O pior que Trump havia feito, ela disse, foi quebrar promessas que ela nunca acreditou que ele cumpriria", acrescenta Weisberg.

Além disso, ele diz que a atriz lhe contara que seus "intermediários" e os de Trump haviam fechado um acordo para o então candidato lhe pagar uma soma de "seis dígitos" para mantê-la em silêncio. A equipe de Trump foi representada pelo advogado Michael Cohen.

O temor de Clifford era que o republicano a enrolasse até as eleições e depois se recusasse a assinar o acordo ou a pagar a quantia devida. Por isso ela procurou o jornalista da "Slate", a quem ela chegou a pedir dinheiro para divulgar sua história.

O relato é consistente com uma denúncia publicada na semana passada pelo diário "The Wall Street Journal", que diz que um advogado de Trump pagou US$ 130 mil para Clifford não divulgar a suposta relação entre eles.

O acordo teria sido fechado em outubro de 2016, um mês antes das eleições que levariam o magnata à Casa Branca. De acordo com o jornal, Clifford dissera em conversas privadas que havia feito sexo com o republicano em julho de 2006, após encontrá-lo em um torneio de golfe para celebridades no lago Tahoe, em Nevada.

Na ocasião, Michael Cohen enviou ao "Wall Street Journal" um email assinado por "Stormy Daniels" e negando que ela tenha tido relações sexuais com Trump. "Os rumores de que eu recebi dinheiro de Donald Trump são completamente falsos", acrescentou a atriz. A Casa Branca não se pronunciou sobre a matéria da "Slate".