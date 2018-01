UE proíbe taxas extras de cartão de crédito

A União Europeia passou a adotar um sistema que impede o pagamento de taxas extras de cartão de crédito nos países do bloco. A medida, em vigor desde 13 de janeiro, faz parte da "Payment Service Directive 2" (PSD2).

A primeira diretiva desse tipo havia sido publicada mais de 10 anos atrás, em 2007, e fora pensada para favorecer o ingresso de outros agentes no mercado, evitando que o setor de pagamentos ficasse restrito a bancos e cartões de crédito.

Desde então, foram criados novos métodos de pagamento, como Paypal, Apple Pay e SamsungPay - na Itália, existe também o Satispay. Eles são conhecidos como "fintechs", empresas de tecnologia que atuam com serviços financeiros.

A maior novidade da PSD2 é a proibição de custos extras pelo pagamento com cartão. Mas há uma exceção: as companhias aéreas.

No momento em que as operações de compra de passagens forem concluídas, haverá uma despesa com os custos de transação entre cinco e 10 euros.

As novas normas ainda determinam os direitos do consumidor em caso de furto e fraude de cartões. Antes o cliente deveria pagar uma taxa de 150 euros para resolver o problema. Agora o valor caiu para 50 euros. Com a nova norma em vigor, prevê-se que os europeus economizem até 500 milhões de euros por ano.