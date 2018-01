Itália salva 1,4 mil migrantes no mar em um dia

A Guarda Costeira da Itália coordenou nesta terça-feira (16) o salvamento de 1,4 mil migrantes forçados no Mar Mediterrâneo Central.

Ao todo, foram 11 operações, que socorreram sete botes infláveis e quatro barcos, todos eles superlotados. Entre as pessoas resgatadas, as autoridades italianas encontraram dois cadáveres. Outro corpo foi achado em uma praia na Sicília.

Em 2017, o país registrou queda de 34% no número de migrantes forçados resgatados no Mediterrâneo Central, totalizando 2.393 pessoas. Até as 8h desta terça-feira, o Ministério do Interior já contabilizava 974 indivíduos salvos, sobretudo senegaleses (90), tunisianos (67) e nigerianos (56).