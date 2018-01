Incidente em fábrica de Milão mata ao menos 3 intoxicados

Pelo menos três pessoas morreram e uma está em estado grave após todas serem intoxicadas em uma fábrica de Milão, na Itália, nesta terça-feira (16).

De acordo com as autoridades locais, os funcionários estavam limpando um forno em uma empresa de materiais ferrosos na via Rho, quando exalaram o ar tóxico.

Os homens chegaram a ser socorridos, mas três morreram após sofrer uma parada cardíaca enquanto eram transportados aos hospitais de Monza e Sacco de Milão. Até o momento, o quarto trabalhador ainda está em estado grave.